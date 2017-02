Berlinale 2017: Call Me by Your Name, la recensione del film di Luca Guadagnino

I titoli di testa di Call Me By Your Name appaiono sullo schermo accompagnati da delle rappresentazioni di statue classiche. Figure perfette nella loro proporzione e portatrici sane del senso puro di bellezza. Luca Guadagnino ci tiene fin da subito ad accostarsi a quell’epoca, come a volersi appropriare di quegli aggettivi che l’ha rendono ancora senza tempo. Perchè questo è il senso del suo film: raccontare quello che è assolutamente atemporale come il desiderio, la passione e l’amore. Ferma cosí un’epoca (quella degli anni ’80) in una localitá non precisata del nord Italia e poi la contamina con riferimenti culturali del passato e le canzoni del nuovo millenio. Fa di tutto per confezionare la storia di un incontro tra due ragazzi affinchè possa sembrare qualcosa di quanto più universale nel suo immobilismo.

Sebbene infatti, come sempre, i personaggi portati in scena dal regista non siano mai quelli che definiamo persone comuni, questi due protagonisti sembrano quanto di più naturale possa essere rappresentato. Si è certo sfruttato il topos, anche qui classico, dell’adone che seduce un adolescente, ma c’è qualcosa in più che li rende cosí veri: il tempismo (di nuovo). Mentre tutta la cornice sembra ferma, le azioni dei due sono scandite da un ritmo misurato alla precisione sulle cadenze del rituale dell’innamoramento. Questo che potrebbe essere solo un lavoro di sceneggiatura, è in realtá il frutto di un’accurato studio del legame che unisce una inquadratura all’altra. Guadagnino è stato in grado di mettesi sullo stesso livello della vita per, finalmente, dare una dignitá al racconto visivo dell’amore omosessuale. Ne sono assecondate tutte le pulsioni, le fasi dell’incontro e dell’abbandono, la fisicitá eloquente dei corpi (perfetti i due attori Armie Hammer e Thimothee Chalamet), tutto nel rispetto della leggerezza del racconto. il vantaggio infatti di ispirarsi a chi professava il culto della bellezza in termini classici ha reso Call Me By Your Name prima di tutto un film bello. Misurato, elegante e coinvolgente, aperto ad ogni tipo di spettatore. Perchè Guadagnino tra parlare o morire ha scelto mostrare, e lo ha fatto come nessun altro mai prima di lui.