Berlinale 2017, Logan e T2: Trainspotting tra i film fuori concorso

Si sta pian piano delineando il programma della Berlinale 2017, in avvio nella capitale tedesca dal prossimo 9 Febbraio. Tra i film che verranno presentati fuori concorso ci sono anche gli attesissimi Logan e T2: Trainspotting. Due titoli insoliti per il pubblico del Festival abituato a film d’autore e sperimentali. Di seguito potrete vedere il programma fino ad oggi annunciato, aspettando la conferenza stampa di presentazione che avverrà il prossimo 31 Gennaio.

Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone)

South Korea

di Hong Sangsoo

El Bar (The Bar)

Spain

di Álex de la Iglesia – Fuori concorso

Helle Nächte (Bright Nights)

Germany / Norway

di Thomas Arslan

Joaquim

Brazil / Portugal

di Marcelo Gomes

Logan

USA

By James Mangold – Fuori concorso

Mr. Long

Japan / Germany / Hong Kong, China / Taiwan

di Sabu

Return to Montauk

Germany / France / Ireland

By Volker Schlöndorff

T2 Trainspotting

United Kingdom

di Danny Boyle – Fuori concorso

Viceroy’s House

India / United Kingdom

By Gurinder Chadha – Fuori concorso

Wilde Maus (Wild Mouse)

Austria

di Josef Hader

Berlinale Special Gala at the Friedrichstadt-Palast

In Zeiten des abnehmenden Lichts (In Times of Fading Light)

Germany

By Matti Geschonneck

Berlinale Special at Kino International

Masaryk (A Prominent Patient)

Czech Republic / Slovakia

di Julius Sevcík