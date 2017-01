Better Call Saul: il promo della terza stagione è con Gus Fring

Una tattica davvero azzeccata che promette bene, quella della nuova promo di Better Call Saul: tutto lascerebbe pensare infatti che la terza stagione attesa per questa primavera su Netflix avrà come figura centrale l’amato personaggio di Gustavo ‘Gus’ Fring, arcinemico di Walter White in Breaking Bad. Lo spinoff prequel della pluripremiata serie TV della AMC ruota infatti attorno alle vicende dell’avvocato Jimmy McGill prima di essere Saul Goodman e parallelamente di Mike Ehrmantraut, e promette di sciogliere numerosi nodi all’interno della vicenda poi sviluppatasi in Breaking Bad.

Risulta perciò fondamentale e fondativo l’incontro con Gus Fring, con tutto il suo import/export con il Messico, a cui sono legati in maniera indissolubile Saul e Mike. In questa divertente promo, che potete vedere qui sotto, uno spot pubblicitario di Los Pollos Hermanos, il fast food copertura di Gus.