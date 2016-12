Between Us: online Il primo trailer con Ben Feldman e Olivia Thirlby

“Siamo solo bloccati. Abbiamo paura di tutto” Esce in queste ore Il trailer di Between Us, romantica pellicola drammatica indipendente della IFC Films, presentato in anteprima al Tribeca Film Festival all’inizio di quest’anno. Il film di Rafael Palacio Illingworth racconta la storia di una coppia, in un rapporto a lungo termine che è minacciato da rivelazioni che cambieranno la vita dei due protagonisti e che li proietteranno in una notte tumultuosa.

Ben Feldman e Olivia Thirlby sono le due attese stars della pellicola, nel cast sono presenti inoltre: Adam Goldberg, Analeigh Tipton, Betsy Brandt, Scott Haze, Peter Bogdanovich, e Lesley Ann Warren.

Il film è descritto come “brutalmente onesto, incisivo e divertente” e contiene un “crudo, reale, e fin troppo facilmente riconoscibile sguardo sul terreno roccioso del romanticismo del 21 ° secolo.”

