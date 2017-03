Venezia 74: arriva la nuova sezione Venice Virtual Reality

La Mostra di Venezia lancia una sezione dedicata ai film realizzati con l’ausilio della Realtà Virtuale, ovvero la: ”Venice Virtual Reality”.

Questa nuova e intrigante sezione del festival, sarà composta da un massimo di 18 titoli e viene annunciata come il primo concorso in assoluto per opere in VR ad apparire in un una grande e prestigioso festival del cinema.

La giuria della nuova sezione sarà composta da un massimo di 5 personaggi di spicco del mondo creativo tecnico e assegnerà i seguenti tre premi: Miglior Film VR, Gran Premio della Giuria VR e Miglior VR Creativity Award.

Vi ricordiamo che La 74 ° edizione della festa di Venezia è in programma dal 31 agosto fino a settembre.

Fonte: Variety