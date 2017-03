Big Little Lies: la recensione della serie con Nicole Kidman, Shailene Woodley e Reese Whitherspoon

Debutta stasera su Sky Atlantic la miniserie americana Big Little Lies, tratta dal romanzo Piccole Grandi Bugie di Liane Moriarty e trasmessa dalla HBO a partire dal 19 febbraio scorso. Composta da sette episodi, tutti diretti dal regista Jean-Marc Vallée (Wild, The Young Victoria, Dallas Buyers Club), la serie è prodotta e interpretata dai premi Oscar Nicole Kidman e Reese Whitherspoon.

Tutto comincia quando la vita della tranquilla e benestante cittadina di Monterey in California viene sconvolta dall’arrivo di Jane (interpretata da Shailene Woodley), madre single del piccolo Ziggy. La giovane donna, che sostiene di essersi trasferita per assicurare un futuro migliore al suo bambino, in realtà nasconde un terribile segreto riguardante il padre di Ziggy. Il primo giorno di scuola, una bambina accusa suo figlio di bullismo, creando una frattura fra le famiglie locali: mentre alcune madri, capeggiate da Renata (Laura Dern), vorrebbero emarginare il bambino, dalla parte di Ziggy e Jane si schierano la combattiva Madeline (Reese Whitherspoon), frustrata dalla vicinanza fra sua figlia e la nuova famiglia del suo ex-marito, e la sua amica Celeste (Nicole Kidman), avvocato che ha lasciato il lavoro per la sua apparentemente perfetta famiglia.

Alla controversia si aggiungono i rancori fra Renata e Madeline, in quanto la prima vorrebbe boicottare lo spettacolo teatrale prodotto dalla seconda, mentre le vicende personali di Celeste, brutalizzata dal marito Perry (l’attore svedese Alexander Skarsgard), passano quasi inosservate. Le storie delle tre donne si intrecciano in un crescendo di tensione che, come ci svelano i continui flash forward, porterà infine a un omicidio. Nel cast troviamo anche Adam Scott nel ruolo del secondo marito di Madeline, un uomo apparentemente posato e ragionevole che forse reprime una natura violente, e Zoe Kravitz, interprete di Bonnie, nuova moglie dell’ex-marito di Madeline.

Big Little Lies offre un quadro tanto affascinante quanto inquietante sull’ipocrisia e le contraddizioni dell’alta società californiana, in cui l’apparenza viene prima di tutto e anche le piccole vicissitudini della vita quotidiana si trasformano in una spietata lotta per il potere. La serenità della cittadina e le attenzioni di cui vengono circondati i più piccoli contrastano in modo stridente con la violenza che permea i rapporti fra le famiglie e all’interno di esse. In questa storia è facile ritrovarsi, nostro malgrado, a parteggiare per questo o quel personaggio di cui non condividiamo i valori o di cui disapproviamo il comportamento. Madeline, per esempio, è aggressiva, attaccabrighe e ingiusta nei confronti dei suoi familiari, mentre Celeste, anziché reagire ai soprusi del marito, sembra cercare di provocarli, come per un impulso autodistruttivo.

La storia delle due amiche fa spesso passare in secondo piano quella di Jane, che invece dovrebbe essere il catalizzatore degli eventi che infine porteranno a un tragico epilogo. Il ritmo della narrazione è lento e costellato di momenti di routine casalinga che potrebbero risultare noiosi, se non fosse per l’alto livello della recitazione e per la consapevolezza che, lentamente ma inesorabilmente, tutto ciò che succede, anche il dettaglio più banale, ci porta verso il misterioso omicidio finale.

Mentre aspettiamo l’attesissima festa in maschera durante la quale avrà luogo il dramma, consigliamo vivamente questa bella miniserie a tutti gli amanti del thriller a fuoco lento. Non ve ne pentirete.