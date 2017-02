Big Little Lies: Nicole Kidman ci porta dietro le quinte della miniserie

HBO ha già diffuso un video che ci permette di dare un’occhiata al dietro le quinte della miniserie Big Little Lies. A condurci sul set è proprio Nicole Kidman, che ci mostra la produzione della miniserie a Big Sur, in California (potete vedere il video alla fine dell’articolo).

Il pilot di Big Little Lies andrà in onda Domenica 19 Febbraio 2017 su HBO. In totale la miniserie sarà composta da sette episodi.

Nella quieta cittadina costiera di Monterey, in California, niente è calmo come sembra. Mamme affettuose, mariti di successo, bambini adorabili, case meravigliose: quante bugie verranno dette per non far sgretolare questo mondo perfetto?

Narrata dal punto di vista di tre madri, Madeline, Celeste e Jane, Big Little Lies mostra una cittadina piena di rumors, divisa tra ricchi e meno abbienti, evidenziando conflitti, segreti, e tradimenti che comprometteranno le relazioni tra mariti e mogli, genitori e figli, e amici e vicini.

Basata sul romanzo Piccole grandi bugie di Liane Moriarty, la miniserie offre una commedia nera e uno spaccato sui miti della società: miti di perfezione a cui si pensa, celatamente, nella vita di tutti i giorni.

Big Little Lies è diretta da Jean-Marc Vallée (Wild, Dallas Buyers Club) su uno script di David E. Kelley (The Practice, Boston Legal). Nel cast, oltre a Nicole Kidman, troviamo anche Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgard, Laura Dern, Adam Scott, Zoe Kravitz, James Tupper e Jeffrey Nordling.

