Big Little Lies: possibile seconda stagione in cantiere?

Big Little Lies potrebbe proseguire con una seconda stagione e a volerlo, sorprendentemente sono i produttori.

Nonostante pochi giorni fa il regista e produttore esecutivo Jean-Marc Vallée abbia escluso questa possibilità dichiarando che “non c’è alcun modo e nessun motivo per fare una seconda stagione“, il successo di pubblico e critica ha ingolosito Liane Moriarty, l’autrice del romanzo omonimo da cui la mini serie HBO è tratta, la quale ha confermato di star elaborando su “alcune interessanti idee” per un potenziale nuovo ciclo di episodi.

La Moriarty ha recentemente dichiarato:

”Ho cominciato a riflettere sui modi in cui potrebbe continuare. I produttori mi hanno chiesto di capire se posso tirare fuori qualche idea. Non vorrei scrivere un nuovo libro, forse una nuova storia, e poi staremo a vedere cosa succede… Sono assolutamente aperta a una simile possibilità perché, nel momento in cui ho iniziato a pensarci, è stato molto divertente notare cosa potevo fare e vedere questi personaggi riprendere vita. Ci sono sicuramente dei posti dove si potrebbe andare“.

Vi terremo aggiornati sul futuro di Big Little Lies.

Fonte: ThePlaylist