Black Lion: Andrew Garfield sarà attore e produttore della pellicola

Andrew Garfield vestirà il doppio ruolo di produttore attore nella pellicola Black Lion.

Dopo esser stato il soldato Desmond Doss ne La battaglia di Hacksaw Ridge e aver ottenuto la prima nomination all’Oscar, il giovane e lanciatissimo attore ha scelto di calarsi nei panni di un altro personaggio realmente esistito.

Garfield sarà Carlos Mavroleon, un ricco ereditiere di una famiglia greco-inglese che abbandona la sua carriera di broker a Wall Street per cominciare quella di reporter di guerra, diventando poi celebre in tutto il mondo per la sua abilità nel muoversi nelle zone più pericolose del mondo.

Il sogetto è stato scritto da Alessandro Camon (Oltre le regole, The Brand) e Andrew Garfield sarà anche tra i produttori di Black Lion, non si hanno ancora informazioni su chi dirigerà la pellicola ma come semre vi terremo aggiornati.

