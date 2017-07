Black Panther: il cast protagonista di ritratti esclusivi

È tempo che la Marvel concentri tutte le sue forze e capacità sulla campagna marketing di Black Panther, il prossimo cinecomic dello studio che approderà sul grande schermo dopo il recente Spider-Man: Homecoming. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati diffusi numerosi materiali promozionali, volti ad attirare l’attenzione dei fan. Oltre a venti nuovissime immagini provenienti direttamente dalla pellicola, Entertainment Weekly ha rilasciato degli esclusivi ritratti con protagonisti alcuni membri del cast, tra cui anche il principale supereroe interpretato da Chadwick Boseman.

I nuovi portrait raffigurano alcuni attori nei rispettivi ruoli. Tra i personaggi mostrati appaiono il Re T’Challa, alias Black Panther, Nakia, Okoye, W’Kabi, Shuri, Zuri, Regina Ramonda, Erik Killmonger, e M’Baku, interpretati rispettivamente da Boseman, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Forest Whitaker, Angela Bassett, Michael B. Jordan e Winston Duke.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Sinossi: Black Panther ruota attorno alle vicende di T’Challa che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, torna nel Wakanda, paese africano isolato e tecnologicamente avanzato, per diventare Re. Quando tuttavia riappare un vecchio nemico, il coraggio di T’Challa come Black Panther e come Re viene messo alla prova in un conflitto che mette in pericolo le sorti del Wakanda e del mondo intero.

FONTE: Entertainment Weekly