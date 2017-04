Black Panther: Chadwick Boseman annuncia la fine delle riprese

Black Panther, atteso cinecomic Marvel diretto da Ryan Coogler, ha ufficialmente terminato la produzione.

La star del film, Chadwick Boseman, ha annunciato che le principali riprese della pellicola sono finite. La notizia è stata comunicata via Twitter, accompagnata da una foto in cui vediamo lo stesso Boseman insieme al regista Ryan Coogler, la co-star Lupita N’yongo e Sydelle Noel.

Sinossi: Black Panther ruota attorno alle vicende di T’Challa che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, torna nel Wakanda, paese africano isolato e tecnologicamente avanzato, per diventare Re. Quando tuttavia riappare un vecchio nemico, il coraggio di T’Challa come Black Panther e come Re viene messo alla prova in un conflitto che mette in pericolo le sorti del Wakanda e del mondo intero

FONTE: Twitter