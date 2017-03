BLACK PANTHER: Il re di Wakanda in azione nelle esclusive immagini dal set

Sono state rilasciate online alcune esclusive immagini di BLACK PANTHER, l’attesa pellicola Marvel che racconta le avventure del re di Wakanda.

La Pantera nera, apparsa per la prima volta sul grande schermo in Captain America: Civil War, sembra inarrestabile nelle foto che arrivano direttamente dal blindatissimo set in Corea del Sud.

A febbraio, il regista Ryan Coogler e il team di produzione avevano prenotato un paio di date per viaggiare in Corea del Sud, dove hanno progettato l’adrenalinica sequenza di inseguimento che potrete vedere, di seguito, nelle foto pubblicate su Instagram.

Ecco le immagini dal set di BLACK PANTHER:

Fonte: ComicBookMovie