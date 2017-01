Black Panther: rivelata la trama ufficiale e presentati nel cast Serkis e Freeman

Andy Serkis e Martin Freeman faranno ufficialmente parte del cast di Black Panther. A dare la notizia è proprio la Marvel che svela inoltre importanti dettagli della trama ufficiale del film: Serkis vestirà i panni del trafficante d’armi Ulysses Klaw, già apparso in Avengers: Age of Ultron. Freeman sarà invece Everett Ross, uno degli agenti a capo del Joint Counter Terrorist Centre che ha la responsabilità di vigilare su Wakanda, personaggio già incontrato in Captain America: Civil War, quest’ultimo è un alleato di T’Challa/Black Panther, mentre Klaw è uno dei suoi acerrimi nemici.

Oltre a questa interessante news è stata rivelata la data d’uscita della pellicola: il 16 febbraio del 2018 e la trama ufficiale di Black Panther diretto da Ryan Coogler e con protagonista Chadwick Boseman: “Black Panther racconta di T’Challa, che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War torna nel Wakanda, paese africano isolato e tecnologicamente avanzato, per prendere il suo posto come Re. Quando tuttavia riappare un vecchio nemico, il coraggio di T’Challa come Black Panther e come Re viene messo alla prova in un conflitto che mette in pericolo le sorti del Wakanda e del mondo intero”.

Non vediamo l’ora di saperne di più sul nuovo ufficiale cine-comic della casa Marvel.

