Black Panther: un’epica scena d’inseguimento verrà girata in Corea

Black Panther, userà Busan, città portuale in Corea del Sud, per girare un’epica scena d’inseguimento. A dare la notizia è Variety, che in esclusiva ha rivelato il set del nuovo atteso cinecomic Marvel. La città di Busan è nota per ospitare il più grande festival del cinema asiatico e vedrà i suoi punti cardine utilizzati come location: la spiaggia di Gwangalli, il ponte di Gwangan e il mercato del pesce Jagalchi.

Mr. Romance Film, casa di produzione coreana di Black Panther, riguardo alle scene che saranno girate in Corea del Sud, ha dichiarato: “La ripresa, in cui ci saranno circa 150 macchine e più di 700 persone, è una scena d’inseguimento auto, in cui sono coinvolti il protagonista ed il suo acerrimo rivale. Ci saranno anche elicotteri e pistole“.

In un comunicato la Film Commission di Busan ha recentemente dichiarato: “Lo scorso novembre, la città ha invitato Darrin Prescott, regista della seconda unità del film, a passo di Busan come potenziale luogo delle riprese del film”.

Non è la prima volta che un film Marvel viene girato in Asia, nel 2015 gran parte della pellicola “Avengers: Age of Ultron” venne girato a Seul e fu proprio la Mr.Romance Film a gestire la produzione coreana.

Fonte: Variety