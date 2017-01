Blade Runner 2049: e se Harrison Ford volesse uccidere i suoi personaggi più iconici?

Blade Runner:2049, regia del grande Denis Villeneuve, uscirà nelle sale soltanto il prossimo 6 ottobre riportando in vita Rick Deckard, il cacciatore di androidi interpretato dal roboante Harrison Ford. Deckard è solo uno dei personaggi “Fordiani” di cui vedremo, o abbiamo visto, la “resurrezione” in questi anni: nel 2019 sarà la volta del leggendario archeologo Indiana Jones, e in Star Wars: il risveglio della forza abbiamo visto il ritorno di Han Solo, amatissimo e conosciutissimo mercenario e comandante del Millennium Falcon.

(spoiler alert!)

Proprio Han Solo è uscito di scena, definitivamente, nel corso de Il risveglio della forza. Comprensibile, quindi, che i fan di varia estrazione temano che questa serie di “ritorni” serva a Ford per far uscire di scena, dignitosamente e una volta per tutte, anche gli altri suoi personaggi più iconici (principalmente, per l’appunto, il Deckard di Blade Runner e Indy). Forse quella di Deckard sarebbe la scomparsa meno necessaria; diverso è il discorso da fare per Indiana Jones, le cui imprese al limite del verosimile dovranno pur fare i conti (o forse no?) con i limiti dettati dall’anagrafe (Ford ha compiuto 74 anni).

E Han Solo? Memorabili le dichiarazioni di Ford al riguardo:

Ho desiderato che Han Solo morisse per almeno trent’anni […], non perché fossi stanco del personaggio ma perché lo giudicavo noioso. Il suo sacrificio per salvare gli altri avrebbe finalmente dato un senso a quel personaggio.

Certamente Deckard e Indy non sono odiati da Ford tanto quanto Han Solo; ma solo il tempo ci dirà se si tratta solo di paranoia o se i timori dei fan troveranno fondamento.

Blade Runner 2049 uscirà il 6 ottobre 2017.