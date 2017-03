Blade Runner 2049: Edward James Olmos confermato nel cast

In Blade Runner 2049, sequel dello storico Blade Runner, ci sarà anche Eduardo Gaff, enigmatica figura di cacciatore di androidi, interpretato da Edward James Olmos già nel primo film di Ridley Scott.

In un talk show Olmos ha parlato di un quasi cameo. Ecco alcune delle dichiarazioni che l’attore ha rilasciato durante l’intervista:

”Non potevo parlarne, non potevo dire niente a nessuno. Beh, questa è la prima volta che lo dico al mondo intero: sì, sarò Gaff in Blade Runner 2049. Comunque non si parla di lui, ma di qualcuno che cercherà di scoprire alcune cose su di noi all’epoca. Il mio ruolo è simile a quello che avevo nell’originale, solo che allora ebbi quattro scene, ora solo una. Però è una piccola scena molto significativa.”

Attendiamo nuovi sviluppi sulla trama dell’attesissimo Blade Runner 2049, vi ricordiamo che nel cast ci saranno Ryan Gosling e l’irriducibile Harrison Ford.

Fonte: Comingsoon.net