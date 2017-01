Blade Runner 2049: nuovi ritorni dal film di Ridley Scott?

C’è tantissima attesa per l’uscita nelle sale di Blade Runner 2049, sequel del cult diretto da Ridley Scott. Dal primo trailer abbiamo potuto vedere il ritorno annunciato di Harrison Ford ma secondo gli ultimi rumors non sarà il solo volto conosciuto a fare di nuovo la sua apparizione. Negli ultimi report di The Terminator Fans si legge che nel film di Denis Villeneuve potrebbe ritornare uno dei replicanti visti nel 1982.

L’ipotesi non sarebbe così surreale in quanto grazie all’utilizzo di CGI e motion capture ormai è cosa comune fermare l’invecchiamento sullo schermo. Resta però un mistero su chi tra Roy Batty (Rutger Hauer), Pris (Daryl Hannah), Rachael (Sean Young) potrebbe essere sopravvissuto nel tempo. Bisognerà aspettare l’uscita del film il 6 Ottobre 2017 o ulteriori nuovi trailer per scoprire se le voci sono fondate. Intanto ricordiamo che il nuovo cast prevede la presenza di Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas che si ritroveranno decenni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo.