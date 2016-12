Blade Runner 2049: prime foto ufficiali dal set con Ryan Gosling e Harrison Ford

Le prime foto ufficiali dal set di Blade Runner:2049, diretto da Denis Villeneuve e seguito del capolavoro di Ridley Scott, sono uscite su Entertainment Weekly, accompagnate da una divertente intervista a Ryan Gosling, co-protagonista del film accanto al veterano Harrison Ford. Il passaggio di testimone tra i due non è stato privo di momenti amichevoli e goliardici:

“Sì, l’ha fatto (darmi un pugno). è stato come, sapete, un rito di passaggio. Stavamo girando una scena di combattimento e, come dire, è successo. Ma il lato più divertente è stato che, per alleviarmi il dolore, loro mi hanno messo del ghiaccio in faccia, e Harrison mi ha spinto via affondando il suo pugno nel ghiaccio. Proprio l’altro giorno gli ho chiesto dove abbia preso il suo senso dell’umorismo, da suo padre o da sua madre? Lui mi ha risposto ‘a Sears‘. Ha aggiunto che non aveva molto tempo per fare compere, quindi ha dovuto prendere quello che c’era e andarsene!”