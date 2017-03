Bond 25: Neal Purvis e Robert Wade saranno nuovamente gli sceneggiatori

Gli sceneggiatori Neal Purvis e Robert Wade torneranno nel franchise di James Bond per occuparsi della sceneggiatura della prossima pellicola, Bond 25. Non si può definire del tutto una sorpresa, dato il loro lungo legame con il franchise.

Inoltre, secondo quanto riportato su The Daily Mail, sembra che Daniel Craig ancora non abbia deciso se tornare o meno nei panni di 007. Neal Purvis e Robert Wade hanno lavorato in qualità di sceneggiatori al franchise fin dal 1999 ne Il mondo non basta, con Pierce Brosnan. Recentemente i due hanno lavorato con John Logan e Jez Butterworth allo script di Spectre. Inizialmente non era previsto che gli sceneggiatori partecipassero al film del 2015.

Anche se il regista Sam Mendes, che ha diritto Spectre, non tornerà nella prossima pellicola del franchise, al momento gli occhi sono puntati esclusivamente sulla scelta di Daniel Craig. Se la star tornerà in Bond 25, la pellicola segnerà la sua quinta apparizione sul grande schermo nei panni di 007.

FONTE: Comingsoon.net