Boston – Caccia all’uomo: trailer italiano per il film con Mark Wahlberg e John Goodman

01 Distribution ha diffuso il trailer ufficiale di Boston – Caccia all’uomo, il nuovo film di Peter Berg basato su un fatto realmente accaduto: l’attentato alla Maratona di Boston del 15 aprile 2013 e la cronaca dettagliata, in un thriller ad alta tensione con un ritmo adrenalinico, di una delle più sofisticate e meglio coordinate caccia all’uomo nella storia recente. Un potente racconto sullo straordinario coraggio dimostrato da tutta una comunità nella risposta al terrorismo in un evento che ha avuto un forte impatto in tutto il mondo.

Nel cast stellare sono compresi Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, Michelle Monaghan e J.K. Simmons. Il film sarà nelle nostre sale dal 20 aprile 2017.