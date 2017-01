Box Office: Collateral Beauty e Hidden Figures conquistano il weekend

Weekend di sorprese e di delusioni, quello appena concluso. Partiamo dagli ottimi risultati di Hidden Figures e La La Land. Il primo, sull’onda dell’ottimo debutto della settimana scorsa, conferma il risultato e supera i 50 milioni negli USA, mentre il secondo, fresco del record ai Golden Globes con ben sette premi, aumenta le sale a disposizione e migliora del 43%. Inizia intanto la sua espansione al di là degli States. Con le nomination agli Oscar tra poche settimane poi concluderà la sua espansione americana: aspettiamoci una conclusione di incassi che potrebbe anche toccare i 150 milioni. Tengono molto bene Sing (233 milioni ad oggi) e Rogue One, che con la giornata di oggi abbatterà il muro dei 500 milioni di dollari in America e in un paio di giorni quella del miliardo worldwide. Bene anche The Bye Bye Man, che doveva essere il “peggior debutto” e invece si presenta come il migliore. Negativi tutti gli altri debutti, con medie basse e incassi che superano di poco i 10 milioni. Chiude la classifica Passengers, che regge abbastanza bene nonostante le quasi mille sale in meno.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati oltre 146 milioni di dollari, in miglioramento del 6% rispetto alla settimana scorsa ma in calo dell’8% rispetto alla medesima settimana del 2016. Quando abbiamo ufficialmente passato la metà del mese, sono stati incassati 554 milioni di dollari, nettamente in calo rispetto ai 684 dello scorso anno, ma anche rispetto ai 600 del 2015.

In una settimana di declino generale davvero importante, Collateral Beauty spicca per la sua ottima tenuta. Solo un 26% di declino e altri 2 milioni aggiunti. Bene il debutto di Allied e tutto sommato decente anche la tenuta di Sing, che è arrivato a quasi 6 milioni. Crollano di oltre il 60% tutti gli altri, a partire da Mister Felicità, che è sì arrivato già a 9 milioni ma siamo comunque lontano dagli oltre 15 incassati da Si Accettano Miracoli oltre due anni fa. Debutto discreto per The Founder e Silence, con poco più di 700k euro a testa.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.826.368 persone, in calo del 36,54% rispetto ai 2.877.604 della scorsa settimana e del 28,78% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (2.528.887), e hanno generato un incasso di 12.285.415 euro, in calo del 39,54% rispetto a sette giorni fa (20.319.165 euro) e del 29,60% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (17.450.353 euro), quando in testa si confermava, con l’enormità di 5,7 milioni, Quo Vado? di Checco Zalone. In questa prima metà di gennaio sono già stati incassati 53,8 milioni di euro, derivanti da 8.5 milioni di spettatori.