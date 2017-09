Box Office: I risultati del 12 settembre

Dopo quasi due mesi di calma piatta, ecco tornare la vera tempesta, e non mi riferisco a quel che – purtroppo – sta accadendo negli Stati Uniti a livello climatico, ma a un fenomeno mediatico atteso come IT, la storia del pagliaccio assassino uscita dalla penna di Stephen King. Se all’inizio si parlava di un potenziale weekend da 70 milioni di dollari, le previsioni sono state completamente stravolte perché si è arrivati a ben 123 milioni finali, con una media di 30k dollari per sala. Dietro, il vuoto. Debutta in seconda posizione con appena 8 milioni Home Again, poi cali, pesanti e non, tutti a ruota. The Hitman’s Bodyguard scivola in terza posizione con un calo del 54%, mentre sorprende la stabilità di Spiderman: Homecoming, ancora fermo in settima posizione, con la bellezza di 327 milioni racimolati in totale.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati 163 milioni di dollari, in miglioramento del 110% rispetto alla settimana scorsa (sui tre giorni) e per la prima volta da diverse settimana anche rispetto alla medesima settimana del 2016 +27%). Dopo mesi di frustrazione, finalmente un mese che si apre positivamente. Quando siamo quasi alla metà, sono stati incassati finora 310 milioni di dollari, in miglioramento rispetto ai 270 dello scorso anno e anche ai 255 del 2015. Ad oggi sono stati incassati 7,79 miliardi di dollari, in calo del 5,58% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 8,25 miliardi.

Ottimo weekend negli States ma ottimo weekend anche in Italia, con ben due pellicole al vertice a trainare tutto il carro, due pellicole che sicuramente avranno una durata notevole. Parliamo ovviamente di Cattivissimo Me 3 e Dunkirk, che insieme hanno già superato i 20 milioni totali, e sempre insieme rappresentano oltre il 50% del mercato. Questo weekend è però caratterizzato anche da una novità, ovvero l’elevatissimo numero di debutti, finalmente non più con numeri a due cifre (se non per la decima posizione). Tra questi, da segnalare i buoni risultati di Baby Driver (843k euro) e La Fratellanza (759k euro).

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.164.336 persone, in calo del 3,88% rispetto ai 1.211.244 della scorsa settimana ma in miglioramento del 29,31% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (900.395) e hanno generato un incasso di 8.159.715 euro, in calo del 2,74% rispetto a sette giorni fa (8.388.906 euro) ma in miglioramento del 35,34% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (6.028.882 euro), quando in testa rimaneva Io prima di Te con 1.3 milioni di euro. Ad oggi sono stati incassati circa 365 milioni di euro provenienti da quasi 59 milioni di spettatori.