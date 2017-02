Box Office: I risultati del 13 febbraio 2017

Tripletta di debutti in testa questa settimana, con The LEGO Batman Movie che li batte tutti e si piazza in testa: 55 milioni incassati sono ottimi, anche se non al livello del precedente, che tre anni fa ne incassò 69. Stessa storia circa per 50 sfumature di Nero, che supera le iniziali previsioni incassando quasi 47 milioni (si parlava di “soli” 30), che sono tuttavia nettamente in calo rispetto agli 85 del primo capitolo. Chi invece supera le previsioni è John Wick: Chapter Two, che ha incassato decisamente di più del primo. Seguono Split, che regge bene il calo, ma soprattutto Hidden Figures (che continua a stupire) e A dog’s Purpose. Crollo nel secondo weekend, come prevedibile, per Rings. Bene invece La La Land, arrivato a 126 milioni e ottimo anche Lion, che addirittura migliora il proprio incasso.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati oltre 190 milioni di dollari, in miglioramento del 92% rispetto alla settimana scorsa e del 99% rispetto alla medesima settimana del 2016. Quando siamo quasi a metà mese, sono stati incassati 389 milioni di dollari, in calo rispetto ai 418 dello scorso anno e rispetto ai 435 incassati nel medesimo periodo nel 2015. Ad oggi sono stati incassati 1,34 miliardi di dollari, in calo del 7,43% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 1,45 miliardi.

Debutto pazzesco per 50 Sfumature di Nero, che incassa ben 6.4 milioni di euro nei primi quattro giorni. Certo, sono due milioni in meno del debutto del primo capitolo, ma parliamo comunque di numeri straordinari che probabilmente porteranno il titolo ben oltre i 10 milioni finali. Buono anche il debutto di Lego Batman, con 1.2 milioni. Cede il 42% La La Land (forse un po’ tantino), mentre stupisce Hacksaw Ridge, che cala solo del 22% e arriva a 2.4 milioni. Bene anche Smetto quando voglio – masterclass e L’ora Legale, arrivato a un soffio dalla barriera dei 10 milioni. Ottimo il totale di Split (nonostante il calo), mentre le restanti pellicole subiscono un crollo non indifferente.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.946.880 persone, in miglioramento del 21,78% rispetto ai 1.598.625 della scorsa settimana e del 19,48% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.629.416), e hanno generato un incasso di 13.482.831 euro, in miglioramento del 27,57% rispetto a sette giorni fa (10.568.452 euro) e del 21,21% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (11.122.964 euro), quando in testa debuttava Perfetti Sconosciuti (3.4 milioni). Ad oggi sono stati incassati quasi 113 milioni di euro provenienti da 18,5 milioni di spettatori.