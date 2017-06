Box Office: I risultati del 13 giugno 2017

Dopo lo straordinario debutto della settimana scorsa, Wonder Woman prosegue la sua inarrestabile marcia verso il successo, cedendo solo il 44% e arrivando già a oltre 200 milioni incassati, che assieme ai 235 overseas portano il totale già a quota 435 milioni. Debutto un po’ in sordina per La Mummia, con Tom Cruise, che era attesa intorno ai 40 milioni. Tuttavia è compensato da un ottimo incasso estero, di ben 141 milioni nei soli primi giorni, quindi alla fine un altro successo globale. Discreta la tenuta anche per Captain Underpants e Pirati dei Caraibi 5, che cedono circa la metà del loro incasso, mentre fa molto meglio Guardiani della Galassia 2, con un calo limitato al 36% e un totale arrivato ben a 366 milioni stateside e quasi 830 in tutto il mondo. Seguono due debutti, spezzati dal terzo fine settimana di Baywatch, che proprio non accenna a migliorare. Deludenti anche i cali di Alien e Everything, Everything, entrambi pronti ad abbandonare la top 10.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati quasi 142 milioni di dollari, in calo del 23% rispetto alla settimana scorsa ma in miglioramento del 5% rispetto alla medesima settimana del 2016 (135 milioni). Quando siamo quasi giunti alla metà di giugno, sono stati incassati finora 449 milioni di dollari, meglio dello scorso anno, quando erano stati 398, ma in calo rispetto al 2015, che addirittura in questi giorni con l’uscita di Jurassic World si attestava già a quota 514 milioni. Ad oggi sono stati incassati 5,01 miliardi di dollari, in miglioramento del 2,24% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 4,89 miliardi.

Dopo il quasi discreto weekend scorso c’era davvero una speranza di non cadere nel baratro ma la magra programmazione per il prossimo periodo e il caldo afoso che non accenna a diminuire non possono avere conseguenze molto diverse da quelle sotto gli occhi di tutti: sale vuote. La mummia è l’unica pellicola con un debutto decente (1.5 milioni), mentre Pirati dei Caraibi cede addirittura il 62%, pur superando i 10 milioni totali. -47% invece per Wonder Woman e quasi uguale anche Baywatch, i cui incassi però sono decisamente meno floridi. Tutto il resto sono incassi a due cifre (fatta eccezione per il debutto di Quando un padre), che davvero poco lasciano ai commenti.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 610.155 persone, in calo del 22,98% rispetto ai 792.131 della scorsa settimana e del 23,67% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (799.266), e hanno generato un incasso di 4.135.970 euro, in calo del 26,41% rispetto a sette giorni fa (5.619.892 euro) e del 19,19% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (5.117.998 euro), quando in testa debuttava Now You see me 2 con meno di 1 milione. Ad oggi sono stati incassati circa 293 milioni di euro provenienti da circa 47,5 milioni di spettatori.