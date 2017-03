Box Office: I risultati del 13 marzo 2017

Debutto oltre ogni previsione per Kong: Skull Island, distribuito in 3846 sale. 61 milioni incassati negli USA, che si sommano ad altri 81 nel resto del mondo. In seconda posizione Logan, che cede il 57% (il precedente era calato del 60%), aggiungendo 38 milioni e arrivando a un passo dal titolo di miglior incasso (per ora) dell’anno. Get Out però fa le vere magie, con un calo del 25% e un totale di 111 milioni dopo tre weekend. Molto bene anche le pellicole che seguono, nessuna con cali veramente pesanti, a parte 50 Sfumature di Nero in decima posizione. Lego Movie arriva a 159 milioni (attuale campione di incassi), mentre Hidden Figures si porta a addirittura a 163.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati oltre 163 milioni di dollari, in calo del 13% rispetto alla settimana scorsa ma in miglioramento dell’1% rispetto alla medesima settimana del 2016 (161 milioni). In questi primi quindici giorni di marzo sono invece stati incassati 466 milioni di euro, meglio dello scorso anno (390) e del 2015 (295). Ad oggi sono stati incassati 2,20 miliardi di dollari, in calo dell’1,13% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 2,22 miliardi.

Buon debutto per Kong, con 1.4 milioni incassati mentre dimezza il suo incasso Logan – The Wolverine, arrivato a 4 milioni totali. Chiude il podio il debutto de Il diritto di contare, con poco meno di 700k euro incassati nei quattro giorni. Questione di Karma viene subito dopo, ma con un incasso decisamente minore (460k euro). Calo importante per Beata Ignoranza, mentre Rosso Istanbul se la cava leggermente meglio. Tonfo verticale per Ballerina, che però ha già messo in cassa quasi 4 milioni di euro. Non si può dire altrettanto di Ozzy, che in due settimane non ne ha incassato ancora uno, e precede i debutti di Autopsy e Gomorroide.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.190.667 persone, in calo del 24,26% rispetto ai 1.572.010 della scorsa settimana e del 20,18% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.491.627), e hanno generato un incasso di 7.856.687 euro, in calo del 24,58% rispetto a sette giorni fa (10.416.171 euro) e del 20,24% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (9.849.489 euro), quando in testa debuttava The Divergent Series: Allegiant con 1,4 milioni. Ad oggi sono stati incassati circa 162 milioni di euro provenienti da quasi 27 milioni di spettatori.