Box Office: I risultati del 14 novembre 2017

Dopo l’ottimo debutto della settimana scorsa, Thor: Ragnarok rimane in testa con un calo – normale per cifre così alte – del 53,9% e un totale già arrivato a 211 milioni (a cui si sommano 439 milioni esteri, per un totale di 650 nel mondo). Le altre due posizioni del podio sono occupate da due buoni debutti: Daddy’s Home 2 che incassa 30 milioni e poco sotto il remake di Assassino sull’Orient Express con 28,2. Tiene bene A Bad Moms Christmas, che probabilmente avrà una lunga durata mano a mano che andiamo verso Natale, mentre perdono parecchio Jigsaw, Tyler Perry e Geostorm. Discreto risultato nella sesta settimana di permanenza per Balde Runner 2049, mentre da notare è l’ottimo Lady Bird, con una media di 33k dollari per sala!

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati 148 milioni di dollari, in calo del 17,7% rispetto alla settimana scorsa e del 22% rispetto alla medesima settimana del 2016 (191 milioni). Per ora sono stati incassati questo mese 427 milioni, contro i 409 dello scorso anno e i 368 del 2015, ma la partita si gioca nella seconda metà del mese, con il giorno del Ringraziamento che sposta gli equilibri. Ad oggi sono stati incassati 9,16 miliardi di dollari, in calo del 5,33% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 9,67 miliardi.

Era parecchio tempo davvero che non si presentavano quattro debutti in vetta alla classifica. Ottimi The Place e Paddington 2, entrambi sopra al milione, ma anche Auguri per la tua morte e Borg McEnroe se la cavano bene, considerando la competizione in sala. Scivola quindi in quinta posizione Thor, che dopo tre weekend ha incassato 8,1 milioni di dollari. Molto bene la tenuta di Capitan Mutanda, che perde solo una posizione e il 33%. Tutte le altre pellicole purtroppo subiscono cali superiori al 50%.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.377.519 persone, in calo del 6,68% rispetto ai 1.476.046 della scorsa settimana ma in miglioramento del 5,13% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.310.295) e hanno generato un incasso di 9.290.856 euro, in miglioramento del 7,88% rispetto a sette giorni fa (10.156.440 euro) e del 2,12% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (8.611.835 euro), quando in testa continuava ad esserci La Ragazza del Treno con 1,1 milioni di euro. Ad oggi sono stati incassati 472 milioni di euro provenienti da 75 milioni di spettatori.