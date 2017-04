Box Office: I risultati del 17 aprile 2017

Il debutto era atteso e The Fate of the Furious non ha tradito le attese, incassando ben 100 milioni di dollari nel primo weekend. Il calo rispetto ai 147 dell’ultimo è notevole ma fisiologico (era il primo dopo la morte di Paul Walker). Quello che però non era atteso era il debutto mostruoso sul piano internazionale: 432 milioni (battuto di oltre 100 milioni il precedente migliore), di cui 190 solo in Cina (miglior debutto di sempre). Il totale dopo i primi giorni è di 532 milioni di dollari, che corrispondono al miglior debutto di sempre per un film. Cosa aspettarsi ora? Un calo importante già la settimana prossima, ma il superamento del miliardo sembra cosa già garantita a questo punto, e pure entro breve. In seconda e terza posizione troviamo intanto The Boss Baby e La Bella e la Bestia, con un calo intorno al 40% e ottimi incassi totali, considerando che la pellicola Disney a inizio settimana è riuscita a superare il totale di 1 miliardo worldwide. Male I Puffi 2, in calo del 51% nel secondo weekend, mentre situazione analoga per Going in Style, che cede il 47%. Grazie a un esponenziale aumento di sale (+1090) Gifted sale di dieci posizioni e precede Get Out, inossidabile in settima posizione dopo ben 8 settimane. Il resto della classifica non vede nulla di clamoroso, solo un discreto risultato per The Case for Christ, che cede “solo” il 31% sfruttando la Pasqua e l’aumento di sale.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati quasi 167 milioni di dollari, in miglioramento del 39% rispetto alla settimana scorsa e addirittura del 58% rispetto alla medesima settimana del 2016 (105 milioni). Aprile intanto ha superato la metà e l’incasso per ora è ottimo: 536 milioni, meglio dei 506 dello scorso anno nello stesso periodo, anche se meno dei 611 del 2015. Ad oggi sono stati incassati 3,44 miliardi di dollari, in miglioramento del 4,6% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 3,29 miliardi.

E anche nel nostro paese il debutto eccellente dell’ottavo capitolo di Fast & Furious era atteso, con un incasso in linea con i precedenti. Probabilmente non replicherà i 18 milioni finali del precedente, ma anche 15 indicherebbero già un ottimo successo. Oltretutto il periodo è perfetto perché il prossimo weekend potrà sfruttare il ponte del 25 aprile e quello dopo godere di un giorno in più, cadendo il 1 maggio di lunedì. Quindi forse è meglio aspettare ancora per fare qualche conto.. Debutto discreto per Moglie e Marito, che incassa meno di 700k, mentre I Puffi cede solo il 26% e arriva a 1.77 milioni. Altro debutto alla #4 per Lasciati Andare con circa mezzo milione, mentre La Bella e La Bestia si porta a un soffio dal totale dei 20 milioni (ampiamente miglior incasso dell’anno). Non bene Ghost in The Shell, così come Power Rangers e Underworld, che cedono tantissimo pure in un weekend di festa. Ottima invece la tenuta (non perde quasi nulla) per L’altro volto della Speranza.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.409.587 persone, in miglioramento del 95,05% rispetto ai 722.678 della scorsa settimana e dell’1,78% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.384.905), e hanno generato un incasso di 9.961.779 euro, in miglioramento del 114,49% rispetto a sette giorni fa (4.644.367 euro) e del 25,56% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (7.933.622 euro), quando in testa debuttava Il libro della Giungla con oltre 3 milioni. Ad oggi sono stati incassati circa 220 milioni di euro provenienti da oltre 36 milioni di spettatori.