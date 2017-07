Box Office: I risultati del 17 luglio 2017

A luglio le pellicole di successo non mancano mai, questo è un dato di fatto. Le case cinematografiche sanno che è il periodo più redditizio dell’anno e non si lasciano mai mancare l’occasione di sfruttarlo. Il 2017, a giudicare dai dati, non fa eccezione. The War – Il pianeta delle scimmie ha infatti debuttato con 56 milioni nei primi tre giorni americani, che con il bottino overseas sono diventati ben 100. In seconda posizione, con un calo del 61% troviamo Spiderman: Homecoming, che ha già superato i 200 milioni stateside e si appresta a raggiungere il miliardo nel mondo, mentre chiude il podio Cattivissimo Me 3 che, pur non comportandosi bene quanto i precedenti, sta comunque ottenendo risultati importanti (620 milioni worldwide). Bene Baby Driver, seguito da The Big Sick, in rialzo grazie all’aumento esponenziale di sale, mentre Wonder Woman non accenna a rallentare e anzi arriva a 380 milioni in America e quasi 800 in tutto il mondo. Purtroppo risultati non altrettanto validi per Cars 3 e Transformers 5, con il primo arrivato ad oggi solo a 222 milioni nel mondo e il secondo che ha superato il mezzo miliardo per lo più grazie ai mostruosi dati cinesi.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati circa 163 milioni di dollari, in calo del 21% rispetto alla settimana scorsa e del 25% rispetto alla medesima settimana del 2016 (217 milioni). Quando abbiamo oltrepassato la metà del mese di luglio, sono stati incassati finora ben 745 milioni di dollari, purtroppo in calo rispetto agli 838 dello scorso anno e anche ai 790 del 2015. Ad oggi sono stati incassati 6,36 miliardi di dollari, in calo dell’1% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 6,42 miliardi.

Settimana a dir poco tremenda per il botteghino italiano. Se non fosse per le prime due pellicole, si potrebbe dire – senza ironia – che le sale sarebbero state completamente vuote. Lo stesso Spiderman: Homecoming, pur mantenendo la prima posizione, cede il 52% per un totale di 5,1 milioni, mentre in seconda posizione debutta con un discreto risultato The War – Il pianeta delle scimmie. Cali superiori al 50% per tutte le altre pellicole presenti in sala, qualcosa di veramente difficile da trovare. Ma soprattutto un film – Transformers 5 – con appena 150k euro incassati in 4 giorni sul podio, un segnale davvero negativo che non può essere ignorato.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 481.097 persone, in calo del 16,72% rispetto ai 577.636 della scorsa settimana e dell’8,02%% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (523.004) e hanno generato un incasso di 3.299.057 euro, in calo del 17,23% rispetto a sette giorni fa (3.985.446 euro) e dell’1,13% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (3.336.634 euro), quando in testa debuttava con 1.4 milioni The Legend of Tarzan. Ad oggi sono stati incassati circa 319 milioni di euro provenienti da oltre 51,5 milioni di spettatori.