Box Office: I risultati del 20 giugno 2017

Ottimo weekend – come atteso – negli States, con il debutto in testa per il terzo capitolo della serie Cars. L’incasso di 53 milioni è inferiore ai precedenti due, ma la flessione è del tutto normale. Il brand continua a rimanere forte e a livello internazionale otterrà importanti risultati. Stupisce invece, se ce ne fosse ancora bisogno, Wonder Woman, con un calo limitatissimo del 30% e altri 40 milioni aggiunti, che la portano a 274 milioni in America e ben 570 in tutto il mondo. Buon debutto anche per All Eyez on Me, con 27 milioni di dollari racimolati, mentre La Mummia cede il 57% nel suo secondo fine settimana. Discreto risultato per 47 meters down, mentre flessione piccolissima per Pirati dei Caraibi 5 e Guardiani della Galassia 2 – appena il 20%. In generale l’arrivo dell’estate porterà dei cali minori rispetto al resto dell’anno, per cui aspettiamoci incassi decisamente maggiori.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati oltre 187 milioni di dollari, in miglioramento del 30% rispetto alla settimana scorsa e del 23% rispetto alla medesima settimana del 2016 (152 milioni). Quando manca poco più di una settimana alla fine di giugno, sono stati incassati già 726 milioni di dollari, praticamente quanti l’anno scorso, quando erano stati 731, ma in calo rispetto al 2015, che con l’abbinata Jurassic World – Inside Out spadroneggiava su tutti (879 milioni). Ad oggi sono stati incassati 5,28 miliardi di dollari, in miglioramento dell’1,03% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 5,23 miliardi.

Ancora un weekend debole nel nostro paese, con nessuna pellicola oltre il milione di euro. Per lo meno i cali di quelle che sono sopravvissute allo scorso weekend non sono così devastanti. La mummia cede circa la metà e arriva a 3 milioni, un totale non così male per una pellicola estiva. Molto bene per Pirati dei Caraibi 5, arrivato a ben 11 milioni. Buona la tenuta anche per Wonder Woman, con un -36% e 2.8 milioni incassati oggi. Segue una lunga serie di debutti, con in mezzo solo Baywatch. Tutti comunque, come si può vedere dalla chart qui sotto, di poca rilevanza.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 452.621 persone, in calo del 26,37% rispetto ai 614.698 della scorsa settimana e del 36,37%% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (714.342), e hanno generato un incasso di 3.013.380 euro, in calo del 27,66% rispetto a sette giorni fa (4.165.240 euro) e del 33,45% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (4.528.446 euro), quando in testa debuttava Angry Birds con 1,3 milioni. Ad oggi sono stati incassati circa 298 milioni di euro provenienti da circa 48 milioni di spettatori.