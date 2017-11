Box Office: I risultati del 20 novembre 2017

C’era grande attesa per il debutto di Justice League, e il risultato non è mancato. Quasi 100 milioni di dollari incassati nei primi 3 giorni sono un risultato decisamente superbo per questa pellicola. Assieme ai risultati esteri ha incassato ben 281 milioni worldwide, quindi attendiamoci una cifra finale piuttosto importante. Debutta in seconda posizione con 27 milioni Wonder, distribuito in 3096 sale cinematografiche. In due costringono quindi Thor: Ragnarok a lasciare il trono dopo due settimane, con un calo importante del 62%, ma un totale stateside di 247 milioni ad oggi. Daddy’s Home tiene un pelo meglio, cedendo il 50%, quanto Assassinio sull’Orient Express più o meno. Debutto in sordina invece per The Star, con appena 10 milioni, mentre è da sottolineare l’ottimo risultato delle espansioni: Lady Bird sale in ottava posizione con 2,5 milioni incassati in appena 238 risultati e fa anche meglio The Billboards.. con una media di 21k dollari per sala.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati 199 milioni di dollari, in miglioramento del 31,7% rispetto alla settimana scorsa e del 26% rispetto alla medesima settimana del 2016 (158 milioni). Finora sono stati incassati questo mese 687 milioni, contro i 660 dello scorso anno e i 575 del 2015. Negli ultimi dieci giorni del mese, con il Ringraziamento alle porte, si giocherà la partita più importante. Riuscirà Coco a far prevalere il 2017? Ad oggi sono stati incassati 9,42 miliardi di dollari, in calo del 4,73% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 9,88 miliardi.

Anche nel nostro paese ottimo debutto per Justice League, con 3 milioni incassati. Seguono, in ordine stabile rispetto a sette giorni fa, The Place e Paddington 2, che perdono circa un terzo, mentre leggermente superiore è quello che perdono Auguri per la tua morte e Borg McEnroe. Debutti sottotono per La signora dello zoo di Varsavia e La casa di Famiglia, mentre subiscono cali decisamente importanti Capitan Mutanda (-48%) e soprattutto Thor 3, arrivato comunque alla straordinaria cifra di 8,6 milioni di euro.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.306.890 persone, in calo del 7,29% rispetto ai 1.409.540 della scorsa settimana e del 26,94% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1 e hanno generato un incasso di 8.841.873 euro, in calo del 7,14% rispetto a sette giorni fa (9.521.294 euro) e del 27,84% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (12.252.487 euro), quando in testa debuttava Animali Fantastici e dove trovarli con ben 6 milioni di euro. Ad oggi sono stati incassati 483 milioni di euro provenienti da quasi 77 milioni di spettatori.