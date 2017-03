Box Office: I risultati del 21 marzo 2016

Debutto a dir poco sensazionale per La Bella e La Bestia, decisamente oltre ogni più rosea previsione. Non esistono nemmeno confronti con gli altri live-action, perché 174 milioni di dollari (più dell’intero budget di produzione) nel solo primo weekend proietta già il film oltre i 300 milioni finali. Aggiungiamoci 182 milioni nel resto del mondo e ci troviamo con uno dei migliori debutti worldwide di sempre (356 milioni). Seconda posizione per Kong, che cede il 54% nel suo secondo weekend, seguito da Logan, in calo del 53%. Entrambi i film comunque fanno registrare un buon incasso (soprattutto quest’ultimo). Continua a stupire Get Out, arrivato a 133 milioni di dollari in quattro weekend (a fronte di una spesa di nemmeno 5 milioni di dollari). Calo molto simile (e tutto sommato contenuto) per The Shack e Lego Batman, seguiti dal debutto di The Belko Experiment (4 milioni in 1341 sale). Top 3 che invece registra cali sempre peggiori, di film che si preparano ad abbandonare la nostra top 10.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati oltre 260 milioni di dollari, in miglioramento del 59% rispetto alla settimana scorsa e del 92% rispetto alla medesima settimana del 2016 (135 milioni). Quando mancano circa dieci giorni alla fine di marzo sono stati incassati ben 804 milioni di euro, molto meglio dello scorso anno (612) e del 2015 (473). Il 2017 segnerà probabilmente il record come primo anno con un incasso di oltre un miliardo a marzo, ma aspettiamo per esserne sicuri. Ad oggi sono stati incassati 2,54 miliardi di dollari, in miglioramento del 3,92% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 2,44 miliardi.

Proprio come in America, anche nel nostro paese la Bella e la Bestia è andato laddove nessuno si aspettava con il miglior incasso dell’anno e uno dei migliori degli ultimi anni. I live action di Maleficent e Cinderella già erano stati fortunati ma la sensazione è che Bella possa spingersi quasi fino ai 20 milioni. Dietro di lei altri due debutti, quasi appaiati: il terzo capitolo della saga horror The Rings e il secondo di John Wick. Scivolano quindi Kong, che dimezza il proprio incasso rispetto al debutto in vetta della settimana scorsa, Il diritto di contare che tiene benissimo e Logan, in calo del 55%. Debutto davvero soft per Un tirchio quasi perfetto in settima posizione e Loving, in decima, mentre crollano quasi verticalmente Questione di Karma e Beata Ignoranza.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.804.908 persone, in miglioramento del 51,58% rispetto ai 1.190.667 della scorsa settimana e del 54,63% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.164.174), e hanno generato un incasso di 12.393.419 euro, in miglioramento del 57,74% rispetto a sette giorni fa (7.856.687 euro) e del 62,53% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (7.625.208 euro), quando in testa debuttava Kung Fu Panda 3 con 2,1 milioni. Ad oggi sono stati incassati circa 176 milioni di euro provenienti da quasi 29 milioni di spettatori.