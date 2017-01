Box Office: I risultati del 23 gennaio 2017

Straordinario debutto per Split, distribuito da Universal in 3068 sale e in grado di incassare ben 40 milioni al debutto, quasi il doppio delle previsioni. In linea invece quello di xXx: Il ritorno di Xander Cage, che incassa circa 20 milioni, ma in 600 sale in più. Con un aumento di 130 sale, Hidden Figures si conferma fortissimo e per il terzo weekend consecutivo mostra i muscoli, con un incasso in flessione solo del 22%. Bene anche Sing, che è arrivato a lambire i 250 milioni stateside, mentre La La Land subisce un calo più importante, in attesa di vedere quali saranno i risultati dopo l’annuncio delle nomination agli Oscar domani. Quasi dimezza il proprio incasso Rogue One, che ha ufficialmente varcato la soglia dei miliardo worldwide (di cui 512 milioni negli USA), mentre Monster Truck ha una straordinaria tenuta nella giornata di domenica (-5% contro il 30% generale).

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati oltre 145 milioni di dollari, in calo del 3% rispetto alla settimana scorsa e del 27% rispetto alla medesima settimana del 2016 (anche se l’anno scorso cadeva qui il MLK weekend). Quando manca appena una settimana alla conclusione del mese sono stati incassati 774 milioni di dollari, nettamente in calo rispetto agli 850 dello scorso anno e addirittura rispetto agli 854 incassati nel medesimo periodo nel 2015.

Ottimo debutto direttamente in testa alla classifica per la nuova pellicola di Ficarra e Picone: L’ora legale incassa ben 3.2 milioni (meglio di quanto fece al debutto il loro precedente film, con 2.5 milioni). Nel secondo weekend, buona la tenuta per Allied, mentre va peggio a Collateral Beauty, che però ha già incassato oltre 8 milioni. Debutto un po’ sottotono per xXx e Arrival, entrambi con appena più di un milione di euro. Non male la tenuta degli altri film in top 10, ad eccezione di Mister Felicità che, arrivato a un passo dai 10 milioni totali, subisce l’ennesimo crollo.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.904.246 persone, in miglioramento del 2,36% rispetto ai 1.860.287 della scorsa settimana ma in calo del 2,90% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.960.958), e hanno generato un incasso di 12.644.518 euro, in miglioramento dell’1,08% rispetto a sette giorni fa (12.508.388 euro) ma in calo del 4,67% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (13.263.609 euro), quando in testa si trovava, con 3,7 milioni, Revenant con Leonardo di Caprio. In questa prima metà di gennaio sono già stati incassati 69 milioni di euro, derivanti da quasi 11 milioni di spettatori.