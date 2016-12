Box Office: I risultati del 27 dicembre 2016

Forse non si può parlare di successo a tutti gli effetti, ma di certo Rogue One negli Stati Uniti è ben lontano dall’essere un flop. Altri 65 milioni incassati, che con i 30 di ieri portano il totale a 318 milioni, pronto a superare quota 400 entro pochi giorni. In linea con le previsioni Sing, il cartoon della Universal che ha incassato 35 milioni nel weekend (76 in tutto, comprendendo ieri). Risultati negativi invece per gli altri tre debutti. Si mantiene a galla Moana, ma decisamente qui non si può essere felici. Dopo uno straordinario debutto per il Ringraziamento è andata sempre calando e ora sembra difficile vedere un risultato più alto dei 230 milioni finali. Bene Fences e soprattutto La La Land, con una media di quasi 8 mila dollari per sala.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati circa 178 milioni di dollari, ma se consideriamo anche la giornata di ieri, la più redditizia (che era inclusa nel totale dello scorso anno) saliamio a 271 milioni, l’8% in meno rispetto alla medesima settimana del 2015. Quando mancano appena un paio di giorni alla fine del mese, sono stati incassati 968 milioni di dollari, nettamente in calo rispetto ai 1.120 dello scorso anno, ma in miglioramento rispetto ai 757 del 2014. Ad oggi, il totale annuale si attesta a 11,15 miliardi contro i 10,94 del 2015 (up 1,9%) e 10,21 miliardi del 2014. Il 2016 segna quindi il nuovo record di incassi annuale, battendo gli 11,13 miliardi dello scorso anno.

Natale decisamente povero nel nostro paese. Se una volta saltavano subito all’occhio i numeroni, oggi non possiamo certo dire la stessa cosa. Debutto sottotono anche per Oceania, che sembrava potesse avvicinare i numeri di Frozen e invece li vede a malapena col binocolo. Ma quel che meglio di tutti si nota è il terribile risultato delle commedie made-in-Italy, che in questo periodo dell’anno di solito sparavano dei fuori artificiali che potevano arrivare a due cifre. Oggi arrivano a malapena a 3 milioni totali. Male anche Rogue One, che cala moltissimo e arriva a incassare 5.5 milioni totali, quanti cioè l’Episodio VII ne incassava lo scorso anno solo al suo secondo weekend. Si salvano, almeno in parte, Lion e Florence, per le quali comunque non era previsto un risultato veramente consistente, nonostante la partecipazione di un’attrice del calibro della Streep.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.299.342 persone, in miglioramento dell’1,4% rispetto ai 1.281.484 della scorsa settimana ma in calo del 61,3% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (3.354.925), e hanno generato un incasso di 8.975.215 euro, in miglioramento del 2,60% rispetto a sette giorni fa (8.747.242 euro) ma in calo del 62,86% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (24.161.423 euro), quando in testa si manteneva saldo, con 5.5 milioni, Star Wars: Episodio VII. Il confronto è tuttavia impari, dal momento che il giorno più redditizio è sempre quello di Santo Stefano, che quest’anno, fuori dal weekend, ha visto un incasso di 8.3 milioni. Considerando anche quello, ad oggi sono stati incassati 622 milioni di euro, derivanti da 97 milioni di spettatori. Il risultato continua a essere positivo rispetto al 2015, seppur di poco.