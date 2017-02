Box Office: I risultati del 27 febbraio 2017

Straordinario (e inatteso) debutto in vetta per l’horror Get Out, che incassa addirittura 30 milioni (ne è costati solo 4.5). Il podio è completato da Lego Batman, che subisce un calo tutto sommato accettabile e da John Wick, in linea col precedente. Decisamente eccessivo è invece il calo nel secondo weekend per The Great Wall, senza guardare al -62% di 50 Sfumature di Nero, che ha iniziato il volo verso il basso. C’è da dire che comunque ha già incassato 103 milioni negli USA e oltre 330 nel mondo, una cifra non poi così male. Fist Fight si pone tra questi due “estremi” in quale a tenuta, mentre Hidden Figures fa molto meglio, battuto a sua volta da La La Land, che addirittura migliora dello 0,2%, arrivando a 140 milioni.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati quasi 118 milioni di dollari, in calo del 20% rispetto alla settimana scorsa e del 17% rispetto alla medesima settimana del 2016 (142 milioni). Febbraio si è praticamente concluso e l’incasso comprendendo le giornate di oggi e domani sarà alla fine di 758 milioni di dollari circa, in calo rispetto allo scorso anno (799) e al 2015 (765). Ad oggi sono stati incassati 1,71 miliardi di dollari, in calo del 5,31% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 1,81 miliardi.

Tripletta di debutti in testa alla classifica del botteghino italiano questo weekend! The Great Wall guardato tutti dall’alto, grazie a 1,3 milioni incassati. Poco sotto una nuova commedia italiana con Giallini e Gassman, Beata Ignoranza, seguita da T2 Trainspotting, anche lui con poco più di un milione di euro. Scivola quindi in quarta posizione Mamma o papà?, arrivato a 3.5 milioni di euro totali, mentre 50 Sfumature di Nero è protagonista in negativo di un crollo verticale, anche se c’è poco da lamentarsi quando in cassa hai quasi 14 milioni di euro. Molto bene la tenuta di Ballerina (-30%), seguito dal discreto debutto di Jackie (833k euro). Positiva la situazione per La La Land (-41%, oltre 7 milioni totali) e Manchester by the sea, mentre non si può dire la stessa cosa di Lego Batman, che si appresta a salutare la classifica.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.433.994 persone, in calo del 9,93% rispetto ai 1.591.976 della scorsa settimana e del 30,20% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (2.054.158), e hanno generato un incasso di 9.380.271 euro, in calo del 11,38% rispetto a sette giorni fa (10.584.203 euro) e del 31,91% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (13.774.549 euro), quando in testa saliva, dopo un buon debutto in seconda posizione, Zootropolis (oggi fresco di Oscar al miglior film di animazione) con 3.2 milioni. Ad oggi sono stati incassati circa 139 milioni di euro provenienti da oltre 22,5 milioni di spettatori.