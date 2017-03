Box Office: I risultati del 27 marzo 2017

Se una settimana fa eravamo qui sorpresi del debutto de La Bella e la Bestia, oggi forse lo siamo di più, perché 88 milioni di dollari incassati nel secondo weekend rappresentano molto più efficacemente il clamoroso successo che la pellicola sta avendo di quanto non avesse fatto già il debutto. 317 milioni incassati negli USA in appena 10 giorni (chiuderà a non meno di 450) e appena meno di 700 milioni worldwide (e anche qui sembra scontato il superamento del miliardo). Ottimo debutto in seconda posizione per Power Rangers, che incassa ben 40 milioni, ed è seguito dal terzo weekend di Kong, arrivato a 133 milioni. Debutto un po’ agrodolce per Life, che in ben 3146 sale ha incassato solo 12,6 milioni di dollari. Bene invece Logan, che ha superato i 200 milioni di dollari e si tira dietro il sempreverde Get Out, al quinto weekend in top 10 (147 milioni incassati a fronte di un costo di meno di 5). Il resto della classifica vede un debutto abbastanza anonimo per Chips, una buona tenuta per The Shack e un crollo di Lego Batman e The Belko Experiment.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati oltre 198 milioni di dollari, in calo del 24% rispetto alla settimana scorsa ma in miglioramento del 51% rispetto alla medesima settimana del 2016 (131 milioni). Quando mancano circa dieci giorni alla fine di marzo sono stati incassati addirittura 1,085 miliardi di dollari, ed è già record perché mai a marzo era stato superato il muro del miliardo. Nello stesso periodo lo scorso anno erano 909 milioni mentre nel 2015 solo 667. Ad oggi sono stati incassati 2,82 miliardi di dollari, in miglioramento del 2,91% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 2,74 miliardi.

La settimana scorsa aveva dominato, ma questa settimana di certo non è da meno: La Bella e La bestia continua la sua corsa totalizzando da sola quasi il 50% degli incassi totali. Con un calo limitatissimo del 32% si porta già a 14 milioni ed entro un paio di giorni sarà il miglior incasso dell’anno. Le altre due posizioni del podio sono occupate da due debutti, rispettivamente Life (710k euro) e Non è un paese per Giovani (520k). Tenuta discreta per il terzo capitolo di The Rings e il secondo di John Wick, seguiti da Elle, che debutta con un ottima media per copia. Bene Il diritto di contare (-40%), mentre precipitano Kong e Logan, con oltre un calo del 60%, divisi dal debutto in sordina di La Cura del Benessere.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.400.456 persone, in calo del 22,41% rispetto ai 1.804.908 della scorsa settimana e del 9,70% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.550.775), e hanno generato un incasso di 9.417.229 euro, in calo del 24,02% rispetto a sette giorni fa (12.393.419 euro) e dell’11,63% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (10.656.453 euro), quando in testa debuttava Batman Vs Superman con 2.3. Ad oggi sono stati incassati circa 190 milioni di euro provenienti da quasi 31 milioni di spettatori.