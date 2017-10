Box Office: I risultati del 3 ottobre 2017

Nonostante il calo accentuato, Kingsman: The Golden Circle riesce a mantenere il primato in classifica di un soffio su It, tratto dal celebre romanzo di King, che ha già incassato ben 290 milioni di dollari. Appena dietro debutta invece American Made, con 16,77 milioni di dollari. Quarta piazza per The Lego Ninjago Movie, in calo del 43% nel suo secondo weekend. Da notare la crescita esponenziale di Battle of the Sexes, dovuta alla release in nationalwide della pellicola (ora in 1213 sale americane).

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati 90 milioni di dollari, in calo del 23% rispetto alla settimana scorsa e del 13% rispetto alla medesima settimana del 2016. Settembre si è ufficialmente concluso con il nuovo record mensile: ben 695 milioni, oltre cento in più dello scorso anno e 70 in più del precedente record (625 milioni), appartenente al 2015. Ad oggi sono stati incassati 8,22 miliardi di dollari, in calo del 5,11% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 8,66 miliardi.

Debutta direttamente in testa Emoji – Accendi le emozioni, che però delude un po’ le aspettative, avendo incassato soltanto 1 milione di euro. Chi ha retto benissimo è invece Noi Siamo Tutto, che mantiene la seconda posizione e cala del 33%, per un totale di 2.6 milioni ad oggi. Dimezza il proprio incasso Cars 3, riuscito a superare la barriera dei 7 milioni totali, mentre vanno benino Valerian e L’Inganno, in calo del 40% circa. Debutto alla #6 per Chi m’ha visto (490k euro), mentre chiude la classifica Cattivissimo Me 3, che ha incassato la bellezza di 17,6 milioni di euro ad oggi.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.098.409 persone, in calo del 10,56% rispetto ai 1.228.038 della scorsa settimana e del 12,40% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.253.834) e hanno generato un incasso di 7.283.514 euro, in calo del 13,22% rispetto a sette giorni fa (8.392.807 euro) e dell’ 11,76% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (8.253.759 euro), quando in testa rimaneva Alla ricerca di Dory con 2 milioni di euro. Ad oggi sono stati incassati circa 397 milioni di euro provenienti da oltre 63,5 milioni di spettatori.