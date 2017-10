Box Office: I risultati del 30 ottobre 2017

Settimana difficile per il botteghino americano, con una doppietta firmata Lionsgate in vetta: Jigsaw che incassa 16,2 milioni seguito da Tyler Perry’s Boo 2! In calo del 53% nel suo secondo weekend. Lontano troviamo Geostorm, in calo di oltre 58 punti percentuali, con un incasso totale davvero misero che si attesta a 23,5 milioni. In quarta posizione Happy Death Day che, nonostante l’aumento di 237 sale, cala del 45%, quanto Blade Runner 2049, una posizione dietro, che però di sale ne perde 782. Il totale è comunque decisamente negativo: solo 81 milioni in America con altri 142 milioni che arrivano dal resto del mondo. Le altre pellicole hanno incassi alquanto deludenti, dai 3,7 milioni di Thank You for your service a 2,4 milioni di It, che tra tutte è il miglior risultato, considerando che per l’ottava settimana consecutiva è in top 10.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati appena 74 milioni di dollari, in calo del 23% rispetto alla settimana scorsa e del 41% rispetto alla medesima settimana del 2016 (125 milioni). Ottobre si è praticamente concluso, con un incasso di appena 560 milioni, rispetto ai 658 incassati nel medesimo periodo dello scorso anno e ai 715 del 2015. Ad oggi sono stati incassati 8,72 miliardi di dollari, in calo del 5,49% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 9,23 miliardi.

Grandiosa battaglia questo weekend, con Thor: Ragnarok che alla fine la spunta grazie all’ottima domenica. I 3 milioni incassati (3,5 considerando il debutto di mercoledì) sono un ottimo risultato, sebbene inferiore di un milione circa a quanto fatto dal suo predecessore. Tiene forte It, che cala sì del 56% ma che ha già racimolato la bellezza di 11 milioni in 11 giorni! Molto bene anche i debutti di La ragazza nella nebbia e Vittoria e Adbul, mentre un po’ più in sordina Terapia di coppia per amanti. Calo contenuto per Monster Family (-41%), decisamente meglio di quanto fatto da altre tre pellicole protagoniste la settimana scorsa, che questa settimana giacciono sul fondo della nostra classifica, con cedimenti del 60-66%

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.528.390 persone, in calo del 10,07% rispetto ai 1.699.347 della scorsa settimana ma in miglioramento del 18,38% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.291.038) e hanno generato un incasso di 10.619.646 euro, in calo dell’11,26% rispetto a sette giorni fa (11.966.118 euro) ma in miglioramento del 22,01% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (8.703.880 euro), quando in testa debuttava Doctor Strange 2.2 milioni di euro. Ad oggi sono stati incassati 441 milioni di euro provenienti da 70,5 milioni di spettatori.