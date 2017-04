Box Office: I risultati del 4 aprile 2017

Sorpresa in vetta alla classifica americana questo weekend. Sembrava certo il dominio di La Bella e la Bestia per un’altra settimana, e invece Baby Boss ha fatto il colpaccio, incassando quasi 50 milioni (straordinaria media di 13k dollari per sala). Belle si ferma poco dietro, con altri 47,5 milioni aggiunti che portano il remake a quasi 400 milioni terra americana (siamo invece vicini alla soglia dei 900 nel mondo). Terza posizione per un deludente Ghost in the Shell, che secondo le previsioni avrebbe dovuto incassare quasi 30 milioni e invece ne ha racimolati solo 19. Brutto crollo per Power Rangers nel secondo weekend (-64%), mentre tengono abbastanza bene Kong e Logan nel loro quarto e quinto finesettimana. Inutile sottolineare ancora una volta la forza di Get Out, che non ha mai ceduto più del 35% per weekend. Cali invece un più pesanti li subiscono Life e CHIPs, intorno al 50%.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati quasi 171 milioni di dollari, in calo del 15% rispetto alla settimana scorsa e del 32% rispetto alla medesima settimana del 2016 (252 milioni), quando debuttò Batman Vs Superman. Marzo si è chiuso con un record pazzesco: 1,16 miliardi incassati, quasi 200 milioni meglio dello scorso record, segnato un anno fa. Aprile invece si apre con 154 milioni, in linea con lo scorso anno (147) ma nettamente in calo rispetto al 2015 (243). Ad oggi sono stati incassati 3,06 miliardi di dollari, in miglioramento del 4,4% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 2,93 miliardi.

Ennesimo weekend di dominio per La bella e La Bestia, unica pellicola ancora sopra la soglia del milione di euro, anche se questa volta con un calo più marcato (-51%). Il totale di 17.6 milioni lascia presagire che il muro dei 20 sarà abbattuto entro la fine della sua corsa, e difficilmente sarà superato entro la fine dell’anno. Seguono tre nuovi debutti, ma se il primo Ghost in the Shell, almeno si avvicina al milione di euro, gli altri due rimangono davvero indietro, con appena più di 400k euro. Dimezza il suo incasso anche Life, seguito dai 285.000 euro racimolati da La verità, vi spiego, sull’amore. Si salva Elle, unica pellicola della top 10 con un’ottima tenuta, cosa che non si può dire per Non è un paese per giovani e Il diritto di contare.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.028.557 persone, in calo del 26,56% rispetto ai 1.400.456 della scorsa settimana e del 6,29% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.097.569), e hanno generato un incasso di 6.798.981 euro, in calo del 27,81% rispetto a sette giorni fa (9.417.229 euro) e del 4,61% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (7.127.108 euro), quando in testa si confermava Batman Vs Superman con 1.7 milioni. Ad oggi sono stati incassati circa 203 milioni di euro provenienti da oltre 32 milioni di spettatori.