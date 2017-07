Box Office: I risultati del 4 luglio 2017

Siamo ufficialmente a luglio e si apre all’insegna di un cartoon questo mese, con l’ottimo debutto di Cattivissimo Me 3. I 72 milioni incassati sono meno di quanto fatto dal secondo ma restano uno straordinario risultato, che sommato ai 116 milioni overseas lo porta quasi 200 milioni in appena 3 giorni. Ben oltre le aspettative invece Baby Driver, che ha raccolto circa 21 milioni in questo iniziale frame. Cali pesanti invece per Transformers 5 e Cars 3, intorno al 60%, mentre tra di loro resiste benissimo Wonder Woman, che cede solo il 37% e arriva a 346 milioni negli USA (supera invece i 700 milioni nel mondo). Delude la commedia The House, con appena 9 milioni incassati in oltre 3000 sale, mentre si salva 47 metres down, con un declino del 36%.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati circa 168 milioni di dollari, in miglioramento del 20% rispetto alla settimana scorsa ma in calo del 10% rispetto alla medesima settimana del 2016 (188 milioni). Giugno si è concluso con un ricco incasso di 1,05 miliardi, appena sotto quanto incassato lo scorso anno, mentre luglio si apre positivamente, con 192 milioni incassati in questi primi giorni. Ad oggi sono stati incassati 5,80 miliardi di dollari, in calo dello 0,6% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 5,84 miliardi.

Seconda settimana consecutiva in testa per Transformers 5, che dimezza il proprio incasso, per un buon totale di 3.4 milioni. In seconda posizione troviamo il concerto-evento di Vasco Rossi, che con un solo giorno incassa ben 743.000 euro (godeva però di un prezzo decisamente superiore alla norma), che precede il debutto di 2.22 – Il destino è già scritto. Tenute discrete per La Mummia e Pirati dei Caraibi, con il secondo che però riesce ad abbattere il muro dei 12 milioni e diventa così il quarto maggior incasso dell’anno. Tra gli altri, da segnalare il calo limitatissimo di Civiltà Perduta, con un -26%. In generale però parliamo di incassi davvero bassi, in attesa dell’arrivo di Spiderman.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 480.361 persone, in calo del 12,72% rispetto ai 550.319 della scorsa settimana ma in miglioramento del 33,29%% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (360.385), e hanno generato un incasso di 3.660.185 euro, in calo del 4,22% rispetto a sette giorni fa (3.821.323 euro) e del 73,36% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (2.111.231 euro), quando in testa rimaneva The Conjuring con nemmeno 400.000 euro. Ad oggi sono stati incassati circa 309 milioni di euro provenienti da oltre 50 milioni di spettatori.