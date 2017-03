Box Office: I risultati del 6 marzo 2017

Debutto pazzesco per Logan, nuovo capitolo di Wolverine, che ha incassato ben 85,3 milioni (migliore dei tre) e addirittura 238 milioni nel mondo. Siamo inoltre certi che nelle prossime settimane continuerà ad andare fortissimo, tenendo conto di quanto il prossimo periodo sia generalmente florido per il box office. Stupisce forse anche di più la tenuta di Get Out, con un -21% del tutto inatteso ed estraneo per un film horror. In soli 10 giorni ha già racimolato 76 milioni. Segue il debutto di The Shack con 16 milioni, poi Lego Batman, con un calo del 39% (148 milioni totali). Sesta piazza per un altro debutto, quello di Before I Fall (5 milioni circa nei 2346 cinema in cui è distribuito). Dimezza il proprio incasso John Wick, seguito da Hidden Figures (in uscita mercoledì in Italia), arrivato già a 159 milioni di dollari incassati. Verso il fondo classifica troviamo poi The Great Wall e 50 Sfumature di Nero, entrambi decisamente in calo (di oltre il 55%). Chiude la top 10 La La Land, che aggiunge 3 milioni (145 milioni totali).

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati oltre 182 milioni di dollari, in miglioramento del 47% rispetto alla settimana scorsa e del 62% rispetto alla medesima settimana del 2016 (112 milioni). Febbraio si è concluso con 777 milioni, il terzo miglior risultato per questo mese dopo 2012 (818 milioni) e 2016 (799 milioni). In questa prima settimana di marzo sono invece stati incassati 233 milioni di euro, meglio dello scorso anno (205) e del 2015 (131). Ad oggi sono stati incassati 1,96 miliardi di dollari, in calo del 3,58% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 2,04 miliardi.

Ottimo debutto al vertice per Logan, con 2 milioni di euro, seguito da una coppia di pellicole che si stanno dimostrando davvero molto resistenti. Beata ignoranza cala solo del 15% nel suo secondo weekend mentre ballerina fa anche meglio arrivando a 3.4 milioni e risalendo tre posizioni. Cede il 42% The Great Wall, seguito da una tripletta di debutti: Rosso Istanbul, il nuovo lavoro di Ozpetek, Omicidio all’italiana e Ozzy – cucciolo coraggioso, che hanno ottenuto un moderato successo. Cede parecchio Trainspotting, mentre fa un pelino meglio Jackie.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.572.010 persone, in miglioramento del 9,62% rispetto ai 1.433.994 della scorsa settimana ma in calo del 9,17% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.730.677), e hanno generato un incasso di 10.416.171 euro, in miglioramento del 11,04% rispetto a sette giorni fa (9.380.271 euro) ma in calo del 9,22% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (11.473.296 euro), quando in testa si confermava per la seconda settimana Zootropolis con 2 milioni. Ad oggi sono stati incassati circa 152 milioni di euro provenienti da oltre 24,6 milioni di spettatori.