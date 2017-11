Box Office: I risultati del 6 novembre 2017

Debutto straordinario per il terzo capitolo della saga di Thor. Anche questa saga riesce nell’impresa di piazzare un debutto da oltre 100 milioni, che si vanno a sommare ai 306 incassi nel resto del mondo, per un totale già di 427 milioni. Discreto anche il debutto di A Bad Moms Christmas, con 17 milioni raccolti in 3615 sale. Cali pesanti per chi componeva il podio la scorsa settimana, a partire dal -60% di Jigsaw, fino al 48,6% di Geostorm. Discreta la tenuta invece di Happy Death Day e seguenti, con una nota estremamente positiva per Let There Be Light, in calo del 5% grazie anche a una aggiunta di 269 sale.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati ben 177 milioni di dollari, in miglioramento del 131% rispetto alla settimana scorsa e del 100% rispetto alla medesima settimana del 2016 (88,8 milioni). Novembre sarà un mese veramente cruciale per capire a quale livello si attesterà alla fine l’incasso del 2017. Se dovesse andare molto bene, ci sarà una possibilità di duellare con lo scorso anno per il record assoluto. Per ora sono stati incassati questo mese 225 milioni, contro i 241 dello scorso anno e i 200 del 2015. Ad oggi sono stati incassati 8,95 miliardi di dollari, in calo del 5,39% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 9,46 miliardi.

Il weekend che si è appena concluso è stato un po’ anomalo per via delle uscite di martedì e mercoledì che hanno cercato di sfruttare la festività di Ognissanti. Thor: Ragnarok è rimasto in testa con una ottima tenuta e quasi 7 milioni incassati ad oggi. A fronte di un risultato deludente nel resto del mondo, stupisce Saw: Legacy, in grado di incassare 1.8 milioni in questi primi giorni, mentre vola quasi a 14 It, decisamente la sorpresa di questo autunno. Entro la fine della sua corsa potrebbe arrivare a 15 e prendersi il secondo posto della classifica annuale. Praticamente nulla la perdita de La Ragazza nella nebbia, mentre i debutti di Capitan Mutanda e Geostorm non sono proprio brillante, entrambi con poco oltre i 700k euro. Da evidenziare il calo minimo di Vittoria e Abdul, che ha superato i 2 milioni, e Terapia di coppia per amanti, che tuttavia per il genere non è nulla di eccezionale.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.457.961 persone, in calo del 6,95% rispetto ai 1.566.755 della scorsa settimana e del 4,87% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (1.532.586) e hanno generato un incasso di 10.028.073 euro, in calo del 7,48% rispetto a sette giorni fa (10.838.462 euro) e del 2,12% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (10.244.586 euro), quando in testa La Ragazza del Treno con 1,6 milioni di euro. Ad oggi sono stati incassati 460 milioni di euro provenienti da 73 milioni di spettatori.