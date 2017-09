Box Office: I risultati del 6 settembre 2017

Se non fosse stato per il Labor Weekend staremmo parlando del weekend più negativo della storia del botteghino americano, o quasi. Di fatto parliamo comunque del peggior risultato in 17 anni per questa festività. In prima posizione rimane The Hitman’s Bodyguard, che beneficia del lunedì festivo per fare molto bene domenica e complessivamente guadagnare un 2%. Annabelle 2 invece lo perde il 2% ed è l’unica pellicola insieme a The Emoji Movie e Girls Trip a non migliorarsi. Molto bene Wind River che sfruttando l’aumento di sale cresce del 35%. Da notare poi gli ottimi risultati di Dunkirk, arrivato a 179 milioni negli USA, Spiderman: Homecoming – che nel mondo è arrivato a quota 750 milioni – e soprattutto Cattivissimo Me 3, uscito da poco anche nel nostro paese e che sta facendo faville, considerando che sta per toccare quota 1 miliardo worlwide.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati 76 milioni di dollari, un dato ancora davvero basso, comunque in miglioramento del 10% rispetto alla settimana scorsa ma in calo del 35% rispetto alla medesima settimana del 2016 (117 milioni). Agosto si è concluso con appena 656 milioni di dollari, la cifra più bassa degli ultimi anni per un mese già di suo abbastanza debole. Lo scorso anno invece era stato segnato il record, con appena più di un miliardo. Ad oggi sono stati incassati 7,60 miliardi di dollari, in calo del 6,64% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 8,14 miliardi.

Se negli States la situazione è tragica, nel nostro paese, dove lo è stata finora, si sta risollevando, grazie all’uscita di Cattivissimo Me 3 la settimana scorsa e di Dunkirk questa. Il primo rimane in testa alla classifica, con un declino moderato del 33% e un totale già di 11,2 milioni di dollari, mentre il secondo debutta con quasi 3 milioni di dollari, ma potrebbe avere vita più lunga del previsto. Benissimo Overdrive, che sfrutta il brutto tempo addirittura per migliorare il risultato di una settimana fa e portarsi a quota 1 milioni totale. Cala di poco Amityville, mentre Atomica Bionda non ingrana proprio e per circa il 30%, come anche Annabelle 2 e La Torre Nera.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 1.207.221 persone, in miglioramento del 12,57% rispetto ai 1.072.371 della scorsa settimana e del 26% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (958.043) e hanno generato un incasso di 8.364.581 euro, in miglioramento del 15,82% rispetto a sette giorni fa (7.221.593 euro) e del 28,88% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (6.490.205 euro), quando in testa debuttava Io prima di Te con quasi 2 milioni di euro. Ad oggi sono stati incassati circa 354 milioni di euro provenienti da oltre 57 milioni di spettatori.