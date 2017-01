Box Office: I risultati del 9 gennaio 2017

Weekend combattutissimo questo primo completo del 2017. Certo cali così importanti non erano attesi da parte di Rogue One né di Sing. E a metterci lo zampino è stato anche Hidden Figures, che fin dalle scorse settimane si era fatto notare con ottime medie per sala. Il risultato è che in appena 2 milioni si trovano ben tre film. Rogue One intanto entro la fine della prossima settimana dovrebbe arrivare a 500 milioni negli USA e 1 miliardo nel mondo. Anche Sing sta ottenendo buoni risultato e complessivamente è già arrivato a 350 milioni worldwide. Debutto come previsto per Underworld: Blood Wars, mentre continua a stupire La La Land, arrivato a 51 milioni e in procinto di aggiungerne molti altri. Il gradimento è elevatissimo e ora che ci avviciniamo agli Oscar potrebbe ancora migliorare. Tengono abbastanza bene Passengers, Why Him? e Moana, che nel frattempo ha superato i 450 milioni totali, mentre precipitano Fences e Assassin’s Creed.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati circa 132 milioni di dollari, in calo del 29% rispetto alla settimana scorsa e del 40% rispetto alla prima settimana del 2016. A quasi dieci giorni dall’inizio del nuovo anno, sono stati incassati 343 milioni di dollari, nettamente in calo rispetto ai 447 dello scorso anno, ma anche rispetto ai 359 del 2015.

E con questo weekend si concludono ufficialmente le festività. Sono stati giorni ricchi di sorprese e anche di incassi, ma che hanno anche segnato il crollo delle commedie italiane. Si salva solo Mister Felicità di Siani, che in 8 giorni è riuscito a incassare ben 7 milioni di euro e sicuramente riuscirà ad andare ancora oltre. Molto bene il trio di debutti del nuovo anno, con Sing, Collateral Beauty e Assasin’s Creed tutti oltre i 3 milioni nei loro primi 5 giorni. Oceania inizia a sgonfiarsi, ma ha già messo in cassa oltre 12 milioni e può dirsi decisamente soddisfatto. I debutti dell’ultimo dell’anno invece subiscono una lievissima flessione, ma si attestano su incassi che possono ritenere buoni.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 2.822.443 persone, in miglioramento del 28,10% rispetto ai 2.203.268 della scorsa settimana ma in calo del 13,69% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (3.269.996), e hanno generato un incasso di 19.951.226 euro, in miglioramento del 29,50% rispetto a sette giorni fa (15.405.329 euro) ma in calo dell’11,80% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (22.618.381 euro), quando in testa si confermava, con l’enormità di 12,7 milioni, Quo Vado? di Checco Zalone. In questi primi giorni di gennaio sono già stati incassati 38,5 milioni di euro, derivanti da oltre 5 milioni di spettatori. Il confronto con l’anno scorso è impietoso dati i numeri assurdi che registrò Quo Vado: un anno fa erano stati incassati già 61 milioni di euro derivanti da 9 milioni di spettatori.