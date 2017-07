Box Office: I risultati dell’11 luglio 2017

Sensazionale debutto per Spiderman: Homecoming, che incassa ben 117 milioni di dollari nel primo weekend. E’ una cifra incredibile, che supera le prime previsioni e che proietta la pellicola verso i 300 milioni finali considerando che il periodo estivo è il più proficuo negli USA. Cattivissimo Me 3 intanto cala del 53%, complice anche un gradimento inferiore ai precedenti, anche se ovviamente parliamo di incassi di tutto rispetto (150 milioni in appena 10 giorni). Terzo gradino del podio per Baby Driver, che invece cede solo il 38% e aggiunge altri 12,7 milioni al proprio totale. Tenuta pazzesca per Wonder Woman, che con altri 10 milioni sale a 368 totali, solo negli USA e si invola verso gli 800 nel mondo. Continua il crollo di Transformers 5, con un altro tonfo del 63%. Tuttavia la pellicola non può lamentarsi troppo dato che nel mondo è già arrivata a 500 milioni.

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati circa 206 milioni di dollari, in miglioramento del 21,5% rispetto alla settimana scorsa e dell’8% rispetto alla medesima settimana del 2016 (190 milioni, considerando solo il weekend tradizionale a tre giorni). Luglio tutto sommato è cominciato positivamente, con un incasso di 492 milioni di dollari, in calo tuttavia rispetto ai 579 dello scorso anno e ai 496 del 2015. Ad oggi sono stati incassati 6,10 miliardi di dollari, in calo dello 0,9% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 6,16 miliardi.

Se negli Usa l’uomo ragno ha veramente impressionato, in Italia non si può dire lo stesso. L’incasso è certamente di tutto rispetto, ma bisogna ricordare che Spiderman ha sempre avuto un successo clamoroso nel nostro paese. Ben il 67% dell’incasso di tutto il weekend proviene da Spiderman. Crolla Transformers, con -65%, mentre 2:22 – il destino è già scritto cala “solo” del 38%. La griglia sotto mostra poi quanto tutte le restanti pellicole della top 10 siano state vittime di pesanti crolli, indice che l’estate sta veramente entrando nel pieno in Italia.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 573.375 persone, in miglioramento del 18,00% rispetto ai 485.896 della scorsa settimana e del 54,00%% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (372.315), e hanno generato un incasso di 3.959.362 euro, in miglioramento del 6,07% rispetto a sette giorni fa (3.697.639 euro) e del 77,75% rispetto alla medesima settimana dello scorso anno (2.227.480 euro), quando in testa c’erano Le Tartarughe Ninja con nemmeno 700.000 euro. Ad oggi sono stati incassati circa 315 milioni di euro provenienti da oltre 50,5 milioni di spettatori.