Box Office: Rogue One e Oceania in testa dopo il weekend di capodanno

Ultima weekend di festività che mostra ancora una volta un predominio di Rogue One, in calo del 22%. Il totale di 425 milioni (440 se consideriamo la giornata di ieri) in così pochi giorni è però qualcosa di sensazionale. Tenuta brillante per Sing, che addirittura migliora il proprio risultato e sale a 43 milioni nel weekend (166 in totale). Bene anche Passangers, mentre un balzo ancora maggiore lo fa registrare Moana, arrivato a 210 milioni totali. Decisamente da rivedere il risultato di Fences, come quello di Assassin’s Creed e Collateral Beauty, tutte in calo. Ma se per il caso di Rogue One c’è una motivazione – l’incasso elevatissimo presenta sempre un calo fisiologico – in questo caso non esiste. Brillante invece La La Land, sempre più in odor di Oscar (almeno stando al parere degli spettatori).

Come potete vedere nella griglia sottostante, complessivamente sono stati incassati circa 183 milioni di dollari, ma se consideriamo anche la giornata di ieri saliamio a 237 milioni, una cifra comunque non paragonabile con lo scorso anno per la posizione delle giornate del weekend. Dicembre si è ufficialmente concluso con un incasso di 1,18 miliardi di dollari, inferiore solo a quello dello scorso anno. Il totale annuale è quindi di 11,37 miliardi di dollari, il maggior incasso mai segnato al botteghino americano. Ovviamente bisogna tenere conto dell’aumento del costo dei biglietti, e il pubblico è un indice importante. Durante il 2016 sono stati staccati 1,32 miliardi di biglietti.

Weekend un po’ particolare in Italia, considerando che molti film sono usciti in giorni diversi. Grande successo per Oceania, che dopo essere partito un po’ in sordina si sta riprendendo. Migliora del 76% rispetto alla scorsa settimana e vola oltre gli 8 milioni totali. Debutto esplosivo invece per il nuovo film di Siani uscito il primo gennaio, con 1.9 milioni incassati in un solo giorno. Bene anche Passengers e il Grande Gigante Gentile, con oltre un milione incassato. Tengono abbastanza bene Poveri ma Ricchi e lo spinoff di Rogue One. Ma il miglioramento più vistoso lo ha avuto Lion, che ha quasi raddoppiato il proprio incasso ed è salito a 2 milioni totali.

Complessivamente nel weekend sono andate al cinema 2.173.842 persone, per un incasso di 15.204.344 euro. Un confronto reale con lo scorso anno non è possibile, dal momento che il weekend era posizionato quasi interamente all’inizio del 2016. In ogni caso il debutto di Quo Vado? di Checco Zalone schiacciava nettamente ogni concorrenza. Il 2016 si è concluso con un incasso (ancora non ufficiale) di 636 milioni di euro, per 100 milioni di spettatori, un risultato davvero positivo, che migliora quello degli ultimi anni.