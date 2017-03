Brie Larson corre per le Presidenziali nel biopic su Victoria Woodhull

Brie Larson sarà la protagonista del biopic dedicato a Victoria Woodhull, scritto da Ben Kopit e prodotto da Amazon.

La Woodhull fu un’attivista statunitense dei diritti femminili e prima donna candidata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America, nel 19872, nelle fila dell’Equal Rights Party. Non raccolse nemmeno un voto, ma bisogna dire che le donne non potevano ancora votare in America (bisognerà attendere il 1920).

La produzione è attualmente in cerca di un regista per la pellicola. La Larson è attualmente al cinema con Kong: Skull Island e la vedremo nell’action-crime di Ben Wheatley, Free Fire (di cui potete visualizzare il trailer di seguito).

Fonte: The Playlist