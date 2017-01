Bright Lights: trailer per il documentario di HBO su Debbie Reynolds e Carrie Fisher

A meno di una settimana dalla loro morte, HBO ha diffuso il trailer del documentario realizzato su una delle coppie madre/figlia più famose di Hollywood: Debbie Reynolds e Carrie Fisher.

Intitolato Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds, il film è diretto da Alexis Bloom e Fisher Stevens ed ha trascorso l’ultimo anno in giro per i vari festival internazionali, tra cui Cannes, Telluride, NYFF e AFI. Il debutto televisivo è previsto il prossimo 7 gennaio sulla rete via cavo americana.