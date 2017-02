Bright: teaser trailer per l’action Netflix con Will Smith

Netflix ha diffuso in streaming il primissimo teaser trailer di Bright, action diretto da David Ayer che ritrova nel cast Will Smith, dopo la collaborazione in Suicide Squad. Insieme a lui anche Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Margaret Cho e Ike Barinholtz.

Scritto da Max Landis (Chronicle) e prodotto da Ayer, Eric Newman (Narcos) e Bryan Unkeless (Hunger Games), il film originale Netflix esordirà in tutto il mondo a dicembre.

Sinossi: Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi, Bright è un film d’azione che stravolge i canoni del genere. Durante un pattugliamento notturno di routine, due poliziotti di estrazione molto diversa, Ward (Will Smith) e Jakoby (Joel Edgerton), incontrano una forza oscura che cambierà il loro futuro e il mondo in cui vivono.