Call of Duty: Activision Blizzard dà il via al suo universo cinematografico

Sembra che Activision Blizzard, famosa azienda di produzione e distribuzione di videogiochi abbia deciso di trasformare il suo famoso Call of Duty in un film, dando il via a una vera e propria saga stile Marvel.

Stacey Sher e Nick van Dyk, presidenti dell’Activision, hanno dichiarato al The Guardian di aver messo ormai da tempo insieme un gruppo di sceneggiatori per lavorare al progetto. Hanno aggiunto inoltre che i film avranno la stessa estetica ed adrenalina dei videogiochi sebbene non saranno adattamenti letterali. L’idea è quella di dare il via a un vero e proprio universo non diverso da quello supereroistico della Marvel.

La saga potrà attingere ai molteplici scenari dell’universo Call of Duty che negli anni è passato dall’ambientazione Seconda Guerra Mondiale, alla Guerra del Vietnam e alla Guerra Fredda.