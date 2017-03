Cannes 2017: Monica Bellucci sarà la madrina della 70ª edizione!

Per la seconda volta sarà Monica Bellucci la madrina del Festival di Cannes, che quest’anno inaugurerà la sua 70ª edizione, prevista dal 17 al 28 maggio 2017. L’attrice italiana, dopo aver ricoperto tale carica nel 2003, succederà a Laurent Lafitte, padrino della passata edizione.

Presidente di giuria, lo ricordiamo, sarà Pedro Almodóvar mentre Cristian Mungiu presiederà Cinéfondation e giuria cortometraggi.

Ancora sconosciuta la selezione di film in programma, c’è chi azzarda la presenza dei nuovi progetti di Mathieu Amalric, del Valerian di Luc Besson, di Sofia Coppola (con L’inganno), Michel Hazanavicius e chi addirittura spera in una proiezione in anteprima di Dunkirk di Christopher Nolan (l’uscita è fissata per luglio). Staremo a vedere…

The sublime Monica Bellucci to host the Ceremonies of the 70th Festival de Cannes #Cannes2017 pic.twitter.com/I7sMsY7qid — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 20, 2017